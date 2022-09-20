Токаев пригласил крупные американские компании инвестировать в экономику Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе казахстанско-американского инвестиционного круглого стола, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что встреча в таком формате стала хорошей традицией. Он выразил признательность Торговой палате США и членам Делового совета за содействие в организации этого мероприятия.

Токаев подробно рассказал о масштабных политических и экономических реформах, которые направлены на построение Справедливого Казахстана.

Глава государства сообщил о возможностях для реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической, сельскохозяйственной, промышленной, транспортно-логистической отраслях, в сферах цифровизации, финансов и возобновляемых источников энергии.

Моя команда имеет большой опыт в содействии по привлечению инвестиций, что облегчает вашим компаниям ведение бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В мероприятии участвовали руководители крупнейших американских компаний Chevron, ExxonMobil, Fluor, Shell USA, The Solar Turbines, S&P Global, Centrus Energy Corporation, Boeing, Amway, GE International Markets, Honeywell UOP, Philip Morris, Procter & Gamble, Baker Hughes, John Deere, Bechtel, Halliburton, Valmont, Champion Foods, PepsiCo, MasterCard, Citi, McLarty Associates, Macro-Advisory LTD, Private Equity Fund RCF, Brownstein Hyatt Farber Schreck, Greenenberg Traurig LLP, Microsoft, Coursera, StartX, EPAM, Wabtec Corporation, Zscaler, DoorDash, Amazon, Pfizer, Medtronic, Netflix.

Microsoft рассматривает возможность расширения присутствия в Казахстане. Обсуждены планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

Также инженер-программист Google Арай Сабыржан поделилась с Касым-Жомартом Токаевым своими впечатлениями о работе в IT-гиганте. Токаев предложил программисту Google вернуться в Казахстан.