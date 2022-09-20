Павлодарцев оштрафовали на 21 млн тенге за отстрел редких животных

Двух охотников в Павлодарской области приговорили к трем годам лишения свободы. Также они обязаны будут выплатить 21 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Баянаульский районный суд признал двух жителей Павлодара виновными в совершении уголовного правонарушения по ст. 337 ч. 4 п. 2, 4 УК РК.

Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права заниматься охотой сроком на шесть лет и конфискацией ружья. Суд обязал выплатить ущерб в пользу государства – 21 млн тенге. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме, – сообщили в полиции.

У охотников изъяли две шкуры рыси и тушу косули. Граждане являются представителями деструктивного течения “салафизм”, сообщили в полиции.

Охота на рысь в Павлодарской области под запретом. На косулю охота запрещена с 1 января по август 2022 года.