"Дай жене позвонить": в Астане пьяный водитель поругался с полицейским
По информации пресс-службы ДП Астаны, по улице Байсеитовой остановлена автомашина Daewoo Nexia. 36-летний водитель не сразу остановился по требованию полицейского.
Водителя доставили на медицинское освидетельствование. По результатам экспертизы водитель находился в состоянии опьянения средней степени тяжести.
В изоляторе временного содержания водитель ругался с полицейским.
– Эй ты, братан, ты кто такой вообще, Вася.
–Обычный сотрудник.
– Какой сотрудник?
– Обычный.
– Обычный? Не вижу. Дай жене позвонить.
В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.
Санкция статьи за данное правонарушение влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.