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"Дай жене позвонить": в Астане пьяный водитель поругался с полицейским

в Астане пьяный водитель ругался с полицейским Фото: Zakon.kz
В Астане полицейский задержал пьяного водителя, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Астаны, по улице Байсеитовой остановлена автомашина Daewoo Nexia. 36-летний водитель не сразу остановился по требованию полицейского.

Водителя доставили на медицинское освидетельствование. По результатам экспертизы водитель находился в состоянии опьянения средней степени тяжести.

В изоляторе временного содержания водитель ругался с полицейским.

– Эй ты, братан, ты кто такой вообще, Вася.

–Обычный сотрудник.

– Какой сотрудник?

– Обычный.

– Обычный? Не вижу. Дай жене позвонить.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.

Санкция статьи за данное правонарушение влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

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Анастасия Стативкина
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