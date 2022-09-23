Время ярких красок: Астана встречает осень

В этом году осенняя погода радует астанчан: сентябрь как продолжение лета – на улице тепло, солнечно и нет ни единого намека на сырость и слякоть, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Весьма непривычно для астанчан, что в сентябре на улице еще тепло и солнечно. Обычно в это время года погода совсем не радует. Например, в прошлом году столбики термометров показывали +6...+8°С.

Фото: Zakon.kz

Горожане пользуются моментом и неспеша гуляют, общаются и любуются осенним пейзажем.

Фото: Zakon.kz

Александр Пушкин писал: "Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса". И, действительно, осенью все вокруг будто замирает в ожидании зимы, а вместе с ней замедляют свой бег и люди, делая запоминающиеся кадры с главных локаций столицы.

Фото: Zakon.kz

Сейчас в Астане много парков и скверов. Но самые популярные по-прежнему Центральный парк и набережная реки Есиль. Фото: Zakon.kz Здесь можно послушать музыку или просто погулять. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Еще одна точка притяжения – это площадь возле ТРЦ "Хан-Шатыр". Фото: Zakon.kz Полюбоваться городом с высоты птичьего полета позволяет столичное "Колесо обозрения".

Фото: Zakon.kz

Пользуются теплыми днями и студенты. Одна из их любимых локаций – это мост возле ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Здесь они собираются, чтобы поиграть в популярный ныне волейбол и пообщаться.

Фото: Zakon.kz

Недалеко отсюда большой парк и набережная реки Акбулак.