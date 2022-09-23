Время ярких красок: Астана встречает осень
Фото: Zakon.kz
В этом году осенняя погода радует астанчан: сентябрь как продолжение лета – на улице тепло, солнечно и нет ни единого намека на сырость и слякоть, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Весьма непривычно для астанчан, что в сентябре на улице еще тепло и солнечно. Обычно в это время года погода совсем не радует. Например, в прошлом году столбики термометров показывали +6...+8°С.
Горожане пользуются моментом и неспеша гуляют, общаются и любуются осенним пейзажем.
Фото: Zakon.kz
Александр Пушкин писал: "Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса". И, действительно, осенью все вокруг будто замирает в ожидании зимы, а вместе с ней замедляют свой бег и люди, делая запоминающиеся кадры с главных локаций столицы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Сейчас в Астане много парков и скверов. Но самые популярные по-прежнему Центральный парк и набережная реки Есиль.
Здесь можно послушать музыку или просто погулять.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Еще одна точка притяжения – это площадь возле ТРЦ "Хан-Шатыр".
Фото: Zakon.kz
Полюбоваться городом с высоты птичьего полета позволяет столичное "Колесо обозрения".
Фото: Zakon.kz
Пользуются теплыми днями и студенты. Одна из их любимых локаций – это мост возле ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Здесь они собираются, чтобы поиграть в популярный ныне волейбол и пообщаться.
Фото: Zakon.kz
Недалеко отсюда большой парк и набережная реки Акбулак.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ