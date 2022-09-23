Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Время ярких красок: Астана встречает осень

погода, сентябрь, столица Фото: Zakon.kz
В этом году осенняя погода радует астанчан: сентябрь как продолжение лета – на улице тепло, солнечно и нет ни единого намека на сырость и слякоть, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Весьма непривычно для астанчан, что в сентябре на улице еще тепло и солнечно. Обычно в это время года погода совсем не радует. Например, в прошлом году столбики термометров показывали +6...+8°С.

Погода, сентябрь, столица

Фото: Zakon.kz

Горожане пользуются моментом и неспеша гуляют, общаются и любуются осенним пейзажем.

погода, столица, сентябрь

Фото: Zakon.kz

Александр Пушкин писал: "Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса". И, действительно, осенью все вокруг будто замирает в ожидании зимы, а вместе с ней замедляют свой бег и люди, делая запоминающиеся кадры с главных локаций столицы.

погода, сентябрь, столица

Фото: Zakon.kz

Сейчас в Астане много парков и скверов. Но самые популярные по-прежнему Центральный парк и набережная реки Есиль.

город, столица, парк, осень

Фото: Zakon.kz

Здесь можно послушать музыку или просто погулять.

Астана, осень, прогулка по городу

Фото: Zakon.kz

Астана, осень, прогулки

Фото: Zakon.kz

Еще одна точка притяжения – это площадь возле ТРЦ "Хан-Шатыр".

Астана, осень, прогулки по городу

Фото: Zakon.kz

Полюбоваться городом с высоты птичьего полета позволяет столичное "Колесо обозрения".

Астана, осень, прогулки по городу

Фото: Zakon.kz

Пользуются теплыми днями и студенты. Одна из их любимых локаций – это мост возле ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Здесь они собираются, чтобы поиграть в популярный ныне волейбол и пообщаться.

Студенты, осень, Астана

Фото: Zakon.kz

Недалеко отсюда большой парк и набережная реки Акбулак.

Астана, парк, осень

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Почему в Казахстане до сих пор не работает закон о защите животных

Air Astana получила награду Skytrax 10-й раз

Автовладельцы трех областей стали получать госномера с новым кодом

Мадина Мамырханова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Казахстан Россия граница
О скоплении авто на казахстанско-российской границе сообщили в КНБ
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 22 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления