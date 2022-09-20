В Актау мужчина переоформил квартиру на псевдосалафитов

В Актау приверженцы деструктивного религиозного течения занимались вымогательством, сообщает Zakon.kz.

9 сентября в полицию поступила информация о том, что псевдосалафиты занимаются вымогательством денег. Мужчина против воли переоформил на них трехкомнатную квартиру. Ущерб составил 20 млн тенге.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по ч. 3 ст. 194 УК РК "Вымогательство".

Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму были задержаны четверо подозреваемых.

Все водворены в изолятор временного содержания, где с санкции суда все были арестованы. ДП Мангистауской области

20 января казахстанский депутат предложил содержать радикалов в отдельных камерах.