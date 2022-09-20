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Шефом протокола премьер-министра РК назначен Серик Аширов

Шефом протокола премьер-министра РК назначен Серик Аширов Фото: primeminister.kz
Серик Аширов назначен шефом протокола премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Аширов Серик Кенесулы назначен на должность шефа протокола премьер-министра.

Ранее он занимал должность руководителя Управления по обеспечению международных мероприятий службы государственного протокола, категория С-3 (1 ед.).

30 июня Саян Куттыбаев был назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

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