Шефом протокола премьер-министра РК назначен Серик Аширов
Фото: primeminister.kz
Серик Аширов назначен шефом протокола премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Аширов Серик Кенесулы назначен на должность шефа протокола премьер-министра.
Ранее он занимал должность руководителя Управления по обеспечению международных мероприятий службы государственного протокола, категория С-3 (1 ед.).
30 июня Саян Куттыбаев был назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.
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