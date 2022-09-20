Чем кроссовер Chery Tiggo 8 PRO MAX удивил казахстанцев

Презентация флагмана автомобильного бренда Chery прошла в новом формате. Кроссовер представили известные блогеры и автоэксперты – Диас Валихан и Тимур Мустафаев.

Фото: Chery

Ожидается, что в 2025 году автомобили Chery начнут производить в Казахстане. В сентябре "Астана Моторс" подписала меморандум с автомобильным концерном Chery Automobile Company. В конце 2022 года в индустриальной зоне Алматы начнется строительство мультибрендового автомобильного завода полного цикла. Президент Astana Group Нурлан Смагулов подчеркнул важность этого события.

Китайские автобренды быстро прогрессируют технически, их популярность в мире активно растет. Мы видим высокий потенциал для развития бизнеса и инвестируем порядка 200 млн долларов в организацию производства высокотехнологичных автомобилей ведущих брендов Китая в Казахстане, – прокомментировал Нурлан Смагулов.

Фото: Chery

Продажи автомобилей Chery начались в Казахстане с декабря прошлого года. И уже с первых месяцев автолюбители проявили большой интерес к бренду и высокотехнологичным автомобилям с ярким дизайном, большим набором опций, хорошим соотношением цены и качества.

Сегодня мы презентуем флагман нашей линейки – Chery Tiggo 8 PRO MAX, абсолютно новый полноприводный кроссовер. Я верю, что эта модель совершит революцию на автомобильном рынке Казахстана и станет подарком для наших автолюбителей, – отметил Нурлан Шамгонов, директор First Motor Group – официального дистрибьютора Chery в Казахстане (входит в состав "Астана Моторс").

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 PRO MAX сравнивают с воздушным судном не случайно. В "сердце" кроссовера – турбина, созданная компанией Honeywell, которая разрабатывает двигательные установки для самолетов. Кроме того, первая ассоциация, возникающая за рулем автомобиля – "как в самолете". Все эти экраны и системы, голосовой помощник, аналог "автопилота" при парковке. А уровень комфорта можно сравнить с бизнес-классом современного авиалайнера – как для водителя, так и для всех его пассажиров.

Стоимость автомобиля начинается от 18,9 млн тенге. Внешний вид, интеллектуальная начинка, премиальный салон от дизайнеров Jaguar и пятизвездочный уровень безопасности делают его серьезным конкурентом для автомобилей из более высокого ценового сегмента.

Chery Tiggo 8 PRO MAX – первый полноприводный автомобиль бренда, представленный в стране. А еще это самый быстрый кроссовер своего класса! Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 8,5 секунды, предельная скорость – 195 км/ч.

После эффектной презентации гости начали знакомство с кроссовером. Вот их первые отзывы.

Фото: Chery

Я думаю, что здорово, что у нас на рынке появился новый автомобиль, семейный, семиместный, что очень важно, потому что не так много таких автомобилей семейного типа. Я сразу стала смотреть, где будут сидеть мои дети. Автомобиль мне понравился. А еще он со мной разговаривал! Это впечатляет. Асель Сагатова, актриса

Бизнесмен Куаныш Оспанбеков уточнил, что за последние пять лет в китайской автомобильной отрасли произошли большие изменения.

Я сравнивал китайские и корейский рынки, заметно возрос акцент на технологичность, прогресс, особый подход к качеству. В будущем это может стать хорошей альтернативой многим брендам, присутствующим на казахстанском рынке. Я взял бы себе Chery как дополнительную машину, как второй автомобиль. Есть автомобили для души, есть автомобили для отдыха, а есть автомобили для семьи. Для семьи стоит взять новый Chery Tiggo 8 Pro Max. Куаныш Оспанбеков

Фото: Chery

Впрочем, один тест-драйв лучше тысячи слов. Пройти его можно в любом дилерском центре в вашем городе: в Астане, Алматы (в том числе в новом Mycar Almaty), Шымкенте, Костанае, Уральске, Актобе, Атырау, Караганде, Павлодаре.

До конца года откроются еще восемь дилерских центров Chery – еще один в столице, а также в городах Актау, Жезказгане, Кокшетау, Кызылорде, Таразе, Усть-Каменогорске, Петропавловске.

Более подробную информацию о Chery в Казахстане можно узнать в круглосуточном контакт-центре "Астана Моторс" 7007.