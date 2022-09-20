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В Грузии вооруженный мужчина ворвался в банк

банк Фото: скриншот видео
На улице Руставели в Кутаиси сегодня, 20 cентября, проходит спецоперация по задержанию вооруженного грабителя, который ворвался в "Банк Грузии", сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Rustavi 2, в банке находились около 10 человек. Они до сих пор остаются в здании. 

По информации МВД Грузии, как только поступило сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. 

Сотрудники правоохранительных органов, мобилизованные на место, принимают все необходимые и неотложные меры. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. МВД Грузии

Представителей СМИ призвали соблюдать правила безопасности и выполнять указания полиции на месте.

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