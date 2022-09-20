В Казахстане открылась прогрессивная сельская школа Ybyrai mektebi

В малокомплектной школе села Кулынжон Самарского района Восточно-Казахстанской области запустили пилотную модель бесшовного обучения под названием Ybyrai mektebi.

В рамках нее в казахстанскую программу образования адаптированы лучшие финские и сингапурские практики.

Фото: Руслан Мазунин

В сельской школе проведены работы по реконструкции, капитальному ремонту и строительству нового комьюнити-центра, который оснащен всем необходимым современным оборудованием. Сейчас это один большой комплекс, который содержит ясли-сад для детей от одного до пяти лет, начальную школу, среднюю и старшую школу, а также комьюнити-центр для всех жителей села.

Фото: Руслан Мазунин

Эта модель включает в себя непрерывный процесс обучения, менее стрессовый переход детей из сада в начальную школу и далее, единый подход к обучению. Одним из важных звеньев является комьюнити-центр, работа которого направлена на обязательную трехстороннюю вовлеченность – ребенка, учителя и родителя.

Фото: Руслан Мазунин

В концепции Ybyrai mektebi мы рассматриваем 0-6 классы как начальную школу и предлагаем безотметочную систему. Важным навыком, который должен получить ребенок, является умение учиться. Для этого мы фокусируемся на улучшении логики (умение правильно думать), риторики (умение правильно говорить), грамматики (умение правильно писать) и теории решения изобретательских задач. Заканчивая старшие классы, наши дети должны четко понимать, кем они станут. Через тест Галлапа они получают полный разбор по своим способностям уже в 9-10 классах. Мы также создаем комфортные условия для пребывания родителей и всех жителей села, другими словами, вовлекаем их в процесс обучения. Это комьюнити-центр с современной библиотекой, кинотеатром, хореографическим залом, кабинетами прикладного искусства, музыки, детскими и взрослыми игровыми зонами, планетарием. Если мы не можем вывести село в мир, то можем привезти мир в село. Директор Кулынжонской школы Аралбек Берикулы

Фото: Руслан Мазунин

Проект Ybyrai mektebi инициирован выпускником Кулынжонской школы – Айдыном Рахимбаевым и реализуется на средства фонда Aidyn & Anar Rakhimbayev Foundation. Объем вложений в проект составил порядка 2 млн долларов.