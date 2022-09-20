Казахстан напомнил иностранным перевозчикам о правилах ввоза в страну грузов из ЕС

При ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки иностранные перевозчики обязаны иметь при себе два бланка разрешений, сообщает Zakon.kz.

С введением санкций Евросоюза в отношении российских и белорусских автоперевозчиков основная часть перевозок грузов со стран Европы в Казахстан на сегодняшний день осуществляется путем перецепки (перегрузки) грузов на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси.

Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Казахстана, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК. Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

По информации ведомства, многие иностранные перевозчики нарушают условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии Министерства иностранных дел РК направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение.