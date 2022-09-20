Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан напомнил иностранным перевозчикам о правилах ввоза в страну грузов из ЕС

грузоперевозки Фото: gov.kz
При ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки иностранные перевозчики обязаны иметь при себе два бланка разрешений, сообщает Zakon.kz.

С введением санкций Евросоюза в отношении российских и белорусских автоперевозчиков основная часть перевозок грузов со стран Европы в Казахстан на сегодняшний день осуществляется путем перецепки (перегрузки) грузов на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси.

Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Казахстана, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК. Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

По информации ведомства, многие иностранные перевозчики нарушают условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии Министерства иностранных дел РК направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение.

Читайте также

В Петропавловске в антисанитарных условиях разливали суррогатный алкоголь

Минтруда назвало средний размер пенсии

Курсы валют на 20 cентября в обменниках Казахстана

Анастасия Стативкина
Европейский Союз МИИР РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
ДТП на Абая- Момышулы
Массовое ДТП произошло ночью в Алматы – один из водителей погиб
яндекс
В отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления