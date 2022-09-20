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Курс доллара продолжил рост на торгах 20 сентября

торги на бирже Фото: pixabay
По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,26 тенге, поднявшись еще на 0,61 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,95 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 68,37 тенге (+0,41).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 476,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 476-484 тенге, российские рубли – по 7,35-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть почти не изменились на торгах 20 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла всего на 0,09% и составила 92,08 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI на октябрь снизилась на 0,07%, до 85,30 доллара за баррель.

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