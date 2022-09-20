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В микрорайоне Ынтымак-2 Шымкента скоро появятся свет и газ

Шымкент газ Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В западной части микрорайона Ынтымак-2 Абайского района Шымкента находится 2071 дом, поэтому здесь актуален вопрос обеспечения инфраструктурой.

Сейчас там ведутся строительные работы по решению проблем с обеспечением газом, водой, электричеством и дорогами. Глава города Мурат Айтенов посетил населенный пункт, проверил качество строительства объектов, встретился с жителями и выслушал их пожелания.

Строительные работы по обеспечению жителей электроэнергией ведет ТОО "Туран Энерго групп". ТОО "Энерго ресурс Шымкентгаз" занимается прокладкой газопроводов. Строительные работы на обоих объектах будут завершены до конца года.

Шымкент электростанция

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Асфальтирование улиц будет осуществляться поэтапно с 2023 года. В микрорайоне Ынтымак-2 22 улицы, и только четыре из них асфальтированные.

Здесь расположены одна школа и три детских сада. Еще одна школа на 900 мест будет построена в западной части микрорайона. Сейчас для этого разрабатывается проектно-сметная документация.

Шымкент

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В прошлом году сдана спортивная площадка.

В ходе встречи жители поблагодарили власти города за решение проблем.

Раньше нам было некуда идти, чтобы рассказать о своих проблемах. Не было и результата. А с 2020 года мы начали встречаться с акимом города, он лично приезжает к нам. Наши просьбы исполняются. Теперь ждем, когда заасфальтируют дороги, – поделился житель Балгабайулы.

Шымкент оборудование

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Чтобы вопросы были решены положительно и оперативно, аким города составил специальный протокол и дал ряд поручений руководителям отраслей.

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