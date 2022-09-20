Наставник белорусской футбольной сборной настроен на победу в Астане

Перед вылетом в Астану главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев поделился своими мыслями о предстоящем 22 сентября матче с командой Казахстана, который пройдет в рамках игр Лиги наций – 2022, сообщает Zakon.kz.

Первый матч этих сборных прошел 10 июня текущего года на нейтральном поле в Сербии. Его итогом стала боевая ничья — 1:1. На гол Абата Айымбетова белорусы ответили результативным мячом Владислава Малькевича.

Теперь ответная игра состоится 22 сентября на "Астана Арене", начало поединка в 20:00.

Ребята заряжены и функционально готовы. В команде есть игроки из казахстанского чемпионата – Эбонг, Поляков, Юденков. Они будут играть важную роль, так как хорошо знают поле в Астане. Говорят, оно достаточно сложное, жесткое. Опыт этих ребят нам пригодится. В прошлой игре превзошли казахов по всем показателям: удары, угловые, владение мячом… Сыграем в атаку и в этот раз, нашей команде по силе победить. Если парни поверят в себя настолько же, насколько в них верю я, то все получится. Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев

Перед двумя турами Казахстан с 10 очками лидирует в Лиге С группы 3. Беларусь на последней, четвертой, строчке, у них два балла.

Фото: kff.kz

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