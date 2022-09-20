Шымкент назвали лидером по пожарной безопасности

Ситуация с пожарной безопасностью в Шымкенте наиболее стабильна в разрезе республики. Об этом сообщил начальник ДЧС Шымкента Мадияр Жаксыбаев в отчете перед акимом города. По его данным, всего в 2021 году на территории города было зарегистрировано 116 возгораний.

Как отметил начальник ДЧС города, в Казахстане Шымкент лидирует по пожарной безопасности.

В этом мы убедились в результате проведенного департаментом анализа. В частности, по стране с начала года зарегистрировано 7079 пожаров. Из них наибольшее количество пожаров – 525 фактов – зафиксировано в Карагандинской области. В Шымкенте был зафиксирован 131 факт, из 20 регионов мы на втором месте после новой Улытауской области. Мадияр Жаксыбаев

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По данным специалистов, 86% всех чрезвычайных ситуаций, происходящих в Шымкенте, составляют пожары. Наибольшее количество пожаров происходит на объектах, которые не контролируются органами гражданской защиты.

В жилом секторе зарегистрировано 60% от общего количества пожаров. На втором месте – частные транспортные средства – здесь происходит 16,7% ЧС. К объектам с повышенным риском возникновения пожара относятся склады и торговые ряды.

Основные причины пожаров, происходящих на территории города, – это игра детей с огнем, неосторожное обращение с ним или умышленный поджог. Кроме того, это последствия неправильного монтажа и эксплуатации электрооборудования, – отметил руководитель департамента.

Помимо этого, за восемь месяцев по городу зарегистрировано 1100 случаев горения, которые не подлежат учету как пожары. Чаще всего сжигали сухостой и мусор. Также причиной пожара могут стать выброшенные непотушенные окурки и оставление стеклянной посуды на сухой траве в жаркое время.

Жаксыбаев напомнил: граждане или владельцы объектов, признанные виновными в пожарах, будут привлечены к административной ответственности.

Так, специалистами департамента по фактам пожаров к административной ответственности были привлечены 262 юридических и физических лица, выдано 201 предупреждение, наложено штрафов на 3 млн 154 тыс. тенге.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Примечательно, что сотрудники ДЧС теперь могут самостоятельно расследовать преступления по пожарам. Такая функция была передана им с ноября 2021 года. В связи с этим в департаменте по ЧС работают семь специалистов дознания (в том числе по одному в каждом районном управлении). С начала года сотрудниками дознания проведено досудебное расследование по четырем уголовным делам.