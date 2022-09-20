В Шымкенте готовятся к старту отопительного сезона

Под председательством акима Шымкента Мурата Айтенова состоялось очередное совещание по подготовке к отопительному сезону. К нему практически все готово.

К примеру, в "3-Энергоорталык" проведен капитальный ремонт двух турбин и трех котлов и текущий ремонт трансформаторов. Капитальный ремонт трех бойлеров выполнен на 82%, текущий ремонт вспомогательного оборудования – на 95%, остальные работы будут завершены в течение 10 дней.

Из 15 котельных, принадлежащих ГКП "Куатжылуорталык-3", готовы 13. Из 17 насосных станций готовы 15, на двух ведутся подготовительные работы.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В целях снижения уровня износа тепловых сетей ведется ремонт 19,4 км тепловых сетей, он выполнен на 97%.

Из 1987 многоэтажных жилых домов города 93,7%, то есть 1863 дома, готовы к отопительному сезону. Продолжаются работы в 124 многоэтажках.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В городе 484 бюджетных учреждения. Они готовы на 99%.

Потребность горожан в угле составляет 66 тыс. тонн, на сегодняшний день в город перевезено 114 тыс. тонн, на складах имеется запас угля в 25 тыс. тонн. Готовность инфраструктурных систем составляет 90%.

Аким города поручил руководителям соответствующих отраслей тщательно проверить количественные показатели и определить конкретные точки риска, которые могут возникнуть при старте отопительного сезона и во время него. Мурат Айтенов потребовал завершить ремонт всего оборудования до конца сентября.