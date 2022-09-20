30 сотрудников станции скорой помощи Жанаозена подали заявление на увольнение

Фельдшеры и водители скорой помощи Жанаозена решили подать заявления по собственному желанию в поддержку 11 коллег, уволенных по решению суда, передает Zakon.kz.

Однако пока эти заявления об увольнении по собственному желанию никто не подписал. Несмотря на это, сотрудники скорой помощи 20 сентября не вышли на работу.

Они сами написали заявление на увольнение, никто их не увольнял. Приказ ни по одному заявлению об увольнении не подписан, – говорит руководитель Управления здравоохранения по Мангистауской области Аманбек Жумиров.

По его словам, сотрудники жанаозенской станции скорой помощи получают доплату в размере 90 тыс. тенге к окладу 120 тыс. тенге. При этом работают по схеме день – ночь – отсыпной – выходной.

Если нет желания работать в этой сфере, то лучше переходить в другую, а не играть с судьбами людей, – считает глава управления.

Напомним, несколько сотен сотрудников станций скорой помощи города Жанаозен, Актау и районов бастовали в течение пяти дней. Они требовали увеличения зарплаты и изменения условий труда. Суд вынес решение о незаконности забастовки. В итоге 11 сотрудников станции скорой помощи Жанаозена и восемь сотрудников Мунайлинского района в Мангистауской области были уволены. Остальные вернулись на рабочие места.

Кирилл Александров