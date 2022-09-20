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КХЛ выплатит "Барысу" более 88 млн тенге за прошедший сезон

Хоккей Выплаты клубам Фото: hcbarys.kz
20 сентября в Москве состоялась встреча совета директоров Континентальной хоккейной лиги, где было утверждено распределение денежных выплат по итогам сезона 2021/22 между клубами. Общая сумма выплат для 22 команд составила 448,3 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Из вышеперечисленной суммы 11 180 609 рублей (88 662 229 тенге) выпало на долю казахстанского хоккейного клуба "Барыс". Как передает пресс-служба КХЛ, практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне 2014/2015.

В прошедшем сезоне Лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 23 страны вещания. Показано 1276 трансляций на 11 международных телеканалах. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%).

Самую большую сумму выплат от КХЛ за прошлый сезон получит магнитогорский "Металлург", на счет финалиста Кубка Гагарина – 2021 будет переведено 29 168 946 рублей.

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