Казахстан завоевал "золото" азиатского первенства по современному пятиборью

20 сентября сборная Казахстана по современному пятиборью одержала победу на чемпионате Азии в Алматинской области. Хозяева соревнований оказались лучшими в смешанной эстафете, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская команда в составе Елены Потапенко и Владислава Сухарева завоевала медали высшей пробы. На второй ступени пьедестала почета расположились китайцы, а бронзовой медалью награждены представители Японии.

До этого казахстанцы отметились еще двумя призовыми местами на этих соревнованиях. Эти медали также были завоеваны в эстафете. Мужская сборная Казахстана удостоилась второго места, а девушки остановились на третьей позиции.

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