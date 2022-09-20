В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

21 сентября 2022 года в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области и в Уральске возможна гроза.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы заморозки -2°C.

Днем в горных районах области Жетысу гроза. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области и в Кызылорде, а также на юге и востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.