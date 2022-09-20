Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: unsplash
21 сентября 2022 года в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области и в Уральске возможна гроза.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы заморозки -2°C.

Днем в горных районах области Жетысу гроза. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области и в Кызылорде, а также на юге и востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также

В Астане на три дня перекрыли участок улицы Чехова

Налогоплательщикам столицы проходить перерегистрацию не нужно – КГД

Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
визит в США
Токаев предложил программисту Google вернуться в Казахстан
астрология
Астрологи дали совет для каждого знака зодиака на 20 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления