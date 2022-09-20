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В Костанайской области проходит межведомственное учение "Бекет-2022"

В Костанайской области началось межведомственное учение "Бекет-2022" Фото: МО РК
На учения призваны военнообязанные, числящиеся в бригаде территориальной обороны Костанайской области. С ними проводятся занятия по основным предметам боевой учебы, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства обороны, комплексное учение пройдет в два этапа, его активная фаза начнется 21 сентября.

В течение пяти дней представители госорганов и силовых ведомств по утвержденному плану учения "Бекет-2022" отработают различные сценарии преодоления кризисных ситуаций и противодействия внешним угрозам. Министерство обороны РК

В рамках учения на некоторых улицах областного центра будет ограничено движение.

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