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В Алматы мужчина превратил свой дом в нарколабораторию

Алматинец превратил свой дом в нарколабораторию Фото: Zakon.kz
Алматинец превратил свой дом в нарколабораторию. Инструкции по изготовлению он получал через интернет-приложение, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в его доме были обнаружены целлофановые пакеты с порошкообразным веществом бежевого цвета со специфическим запахом, кусты растения зеленого цвета, выращенные в горшке, емкости с жидкостями, пирометр для измерения температуры с наслоениями порошкообразного вещества, специальный комбинезон.

Также на территории дома была обнаружена и изъята деревянная конструкция – подставка для изготовления синтетического наркотика, электрические дрели с железными миксерами для перемешивания сырья и др.

Через интернет-приложение мужчине предложили для начала пробник с ингредиентами и инструкциями по изготовлению психотропного вещества, за производство которого ему посулили щедрое вознаграждение. После того, как он согласился, "работодатели" отправили ему координаты закладки необходимого сырья. Заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов

Подозреваемый находится под следствием.

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Анастасия Стативкина
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