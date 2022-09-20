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Лукашенко заявил, что ситуация вокруг Беларуси опасная

Заявил, что ситуация вокруг Беларуси опасная Фото: president.gov.by
Из Беларуси хотят сделать "новую Украину" и присоединить к блоку НАТО, ситуация вокруг страны очень опасная, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с государственным секретарем Совета безопасности страны Александром Вольфовичем во вторник, 20 сентября, передает агентство "БелТА".

Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал, опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Президент Беларуси Александр Лукашенко

При этом Лукашенко призвал не бояться. Он заявил, что, если нужно поднять по тревоге воинскую часть по нормам военного времени, это должно быть сделано.

"Надо народное ополчение – проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, значит, надо", – сказал Лукашенко, добавив, что ополчение в Беларуси только формируется.

Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически, наша армия на острие, действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что "ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее". А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили, наверное, лет 20, как мы договорились об этом. Президент Беларуси Александр Лукашенко

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