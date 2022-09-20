Лукашенко заявил, что ситуация вокруг Беларуси опасная

Из Беларуси хотят сделать "новую Украину" и присоединить к блоку НАТО, ситуация вокруг страны очень опасная, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с государственным секретарем Совета безопасности страны Александром Вольфовичем во вторник, 20 сентября, передает агентство "БелТА".

Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал, опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Президент Беларуси Александр Лукашенко

При этом Лукашенко призвал не бояться. Он заявил, что, если нужно поднять по тревоге воинскую часть по нормам военного времени, это должно быть сделано.

"Надо народное ополчение – проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, значит, надо", – сказал Лукашенко, добавив, что ополчение в Беларуси только формируется.