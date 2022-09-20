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Президент Международного комитета Красного Креста дал оценку реформам в Казахстане

Встреча в ООН Фото: akorda.kz
На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщает Zakon.kz.

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и МККК, а также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность покидающему свой пост Петеру Мауреру за вклад в укрепление сотрудничества с нашей страной и плодотворную работу, которую он проделал за последние десять лет во главе организации.

Петер Маурер поблагодарил президента Казахстана за высокую оценку его деятельности.

Руководитель МККК отметил важность реализуемых под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ в стране и его личный вклад в развитие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста.

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