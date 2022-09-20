Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" обыграл "Автомобилиста" – лидера Восточной конференции КХЛ

Хоккей Победа Лидер Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб "Барыс" завершил свою домашнюю серию из пяти игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги победой над лидером турнирной таблицы – "Автомобилистом" из Екатеринбурга, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский клуб повел в счете на 6-ой минуте противостояния, с передачи Джереми Бракко шайбу забил Энтони Луис. Столичные хоккеисты при этом играли в большинстве.

На исходе первого периода Аркадий Шестаков увеличил преимущество.

Результат 2:0 остался без изменений в оставшееся время, "Барыс" набирает победные два очка и подымается на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Успешным и "сухим" дебютом за казахстанский коллектив отметился словацкий голкипер Юлиус Гудачек.

Следующие три игры "Барыс" проведет на выезде, первый из них состоится 24 сентября, с "Северсталью" из Череповца.

Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

 

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
визит в США
Токаев предложил программисту Google вернуться в Казахстан
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления