"Барыс" обыграл "Автомобилиста" – лидера Восточной конференции КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" завершил свою домашнюю серию из пяти игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги победой над лидером турнирной таблицы – "Автомобилистом" из Екатеринбурга, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский клуб повел в счете на 6-ой минуте противостояния, с передачи Джереми Бракко шайбу забил Энтони Луис. Столичные хоккеисты при этом играли в большинстве.

На исходе первого периода Аркадий Шестаков увеличил преимущество.

Результат 2:0 остался без изменений в оставшееся время, "Барыс" набирает победные два очка и подымается на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Успешным и "сухим" дебютом за казахстанский коллектив отметился словацкий голкипер Юлиус Гудачек.

Следующие три игры "Барыс" проведет на выезде, первый из них состоится 24 сентября, с "Северсталью" из Череповца.

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