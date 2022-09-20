Касым-Жомарт Токаев: Мир становится жертвой новых военных конфликтов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил, что заседание проводится в критически важный момент времени для человечества, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, мир вступил в новый геополитический период. Наступает новая, более хаотичная и непредсказуемая международная система. Глобальная система сдержек и противовесов не смогла сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности разваливается. Взаимное недоверие между глобальными державами опасно углубляется. Мир становится жертвой новых военных конфликтов. Впервые в жизни двух поколений мы сталкиваемся с перспективой применения ядерного оружия. Причем, даже не в качестве последнего средства. Новые линии разлома создают искусственные барьеры и экономическую изоляцию. Экономические и политические санкции стали новой нормой, которая подрывает систему поставок, обеспечивающую продбезопасность, и это грозит миллионам, особенно в уязвимых сообществах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Читайте также Токаев: Я привержен построению Справедливого Казахстана Казахстан будет надежным поставщиком зерна и продовольственных товаров - Токаев Токаев предложил создать Международное агентство по биологической безопасности

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