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Касым-Жомарт Токаев: Мир становится жертвой новых военных конфликтов

Мир становится жертвой новых военных конфликтов Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил, что заседание проводится в критически важный момент времени для человечества, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, мир вступил в новый геополитический период. Наступает новая, более хаотичная и непредсказуемая международная система. Глобальная система сдержек и противовесов не смогла сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности разваливается. Взаимное недоверие между глобальными державами опасно углубляется. Мир становится жертвой новых военных конфликтов.

Впервые в жизни двух поколений мы сталкиваемся с перспективой применения ядерного оружия. Причем, даже не в качестве последнего средства. Новые линии разлома создают искусственные барьеры и экономическую изоляцию. Экономические и политические санкции стали новой нормой, которая подрывает систему поставок, обеспечивающую продбезопасность, и это грозит миллионам, особенно в уязвимых сообществах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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