Казахстан будет надежным поставщиком зерна и продовольственных товаров - Токаев

Мы привержены использованию сельскохозяйственного потенциала для борьбы с глобальным недостатком продовольствия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что Казахстан, будучи седьмым крупнейшим производителем зерна в мире, является житницей Центральной Азии.

Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, в этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений. А текущие экономические и социальные потрясения требуют коллективных усилий.

Приверженность Повестке дня до 2030 года продолжает оставаться неотъемлемой частью нашей национальной и глобальной повестки.

Более того, для восстановления глобальной экономики важны режимы добросовестной торговли.

В данном контексте хотел бы подчеркнуть конструктивные решения, принятые на 12-й Министерской конференции ВТО, проведенной под председательством Казахстана. Текущая геополитическая ситуация также подчеркивает важность надежной и диверсифицированной глобальной транзитной и транспортной инфраструктуры. Мы наблюдаем эту ситуацию и в нашем регионе. Казахстан – самая большая страна, не имеющая выхода к морю – предоставляет критически важный сухопутный коридор из Азии в Европу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Транскаспийскому международному транспортному маршруту или "Среднему коридору" придан новый импульс. В ближайшие годы Казахстан ожидает значительное увеличение грузопотока через свою территорию.

Поэтому необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей.

В предстоящие месяцы Казахстан окажет помочь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок.

В долгосрочной перспективе мы стремимся диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии. Говоря о Центральной Азии, мы должны помнить, что она уже является регионом с широкими возможностями для международного сотрудничества. Совместно с нашими центрально-азиатскими партнерами мы привержены усилению политического взаимодействия и углублению экономических связей в целях дальнейшего развития региона. Мы привержены поддержанию добрососедских отношений и стремимся к диверсификации нашего сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Данное убеждение основано на наших значительных природных и сельскохозяйственных ресурсах, человеческом капитале и транзитном потенциале. Казахстан является буферным рынком между Востоком и Западом, Югом и Севером, добавил президент.

Мы намерены продолжать совместную работу со всеми заинтересованными сторонами для решения вопросов актуальной региональной повестки, которые включают проблемы изменения климата, Аральского моря, рационального использования водных ресурсов, делимитации границ, борьбы с экстремизмом и расширения внутрирегиональной торговли. Поэтому мы считаем важным открыть Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в городе Алматы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, Казахстан хотел бы видеть будущий Афганистан по-настоящему независимым, нейтральным, единым, процветающим государством, поддерживающим мирные взаимоотношения с соседними странами.

Потому мы поддерживаем сложный процесс формирования государственности в этой стране, в том числе оказывая жизненно важную гуманитарную помощь.