Токаев: Я привержен построению Справедливого Казахстана

В качестве Президента Казахстана я привержен построению Справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин имеет равные возможности, права и защиту, заявил Касым-Жомарт Токаев на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

В моей стране должна торжествовать справедливость. Закон и порядок станут основой нашего общества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, самая важная часть этого пути – это направленные на преобразования политические реформы.

В предстоящие месяцы в Казахстане состоятся президентские и парламентские выборы. Я предложил ограничить президентские полномочия одним семилетним сроком. Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане. В то же время, мы будем строго придерживаться моей формулы "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Я убежден, что эта формула в полной мере соответствует национальным интересам Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В выступлении президент отметил, что Казахстан нацелен на демонополизацию экономики.

Предпринимаются шаги по вовлечению наиболее обеспеченной части нашего общества в построение Справедливого Казахстана, а также диверсификацию экономики и увеличение инвестиций в человеческий капитал.

Недавно я инициировал использование средств Национального фонда для детей. С 2024 года 50% от инвестиционных доходов Национального фонда благосостояния будут отчисляться на специальные сберегательные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Эти средства могут быть направлены на образовательные цели или на приобретение жилья. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Сегодня специальный частный благотворительный фонд "Народу Казахстана" также оказывает помощь обычным гражданам в вопросах здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Мы нацелены на дальнейшее расширение прав и возможностей женщин и обеспечение их участия в экономической и общественной жизни. Всеобъемлющая национальная трансформация – непростой процесс, и на этом пути нас ждут определенные сложности. Но если мы хотим оправдать ожидания граждан Казахстана, мы не свернем с этого стратегического пути! Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

За последние три года были проведены значительные трансформации, реализованы четыре пакета политических реформ.

Например, новые законы, принятые Парламентом, упростили регистрацию политических партий и сократили порог для прохождения партий в Парламент с 7% до 5%.

Для содействия более широкому вовлечению граждан в государственное управление действует обязательная 30-процентная квота для женщин и молодежи в избирательных списках партий.

Для увеличения подотчетности органов местного управления введены прямые выборы местных акимов.

Для содействия развитию культуры открытости между обществом и властью мы внесли изменения в закон о мирных собраниях, для проведения которых более не требуется получение согласия органов государственной власти.

В Казахстане была отменена смертная казнь в соответствии с международными обязательствами в рамках общепризнанных прав человека на жизнь и человеческое достоинство.

Справедливый Казахстан строится на нашей многонациональной и многоконфессиональной солидарности. Мы будем строго следовать принципу "единство в многообразии". На прошлой неделе в Казахстане был успешно проведен VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

На Съезде еще раз была подчеркнута важность религиозной терпимости, диалога и мирного решения вопросов. Мы готовы строить мосты и предоставлять площадки для диалога, когда это необходимо.