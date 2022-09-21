В Алматы будет изменена схема движения одного из автобусных маршрутов

Для организации безопасного разворота автобусов с 21 сентября будет изменена схема движения маршрута №142, сообщает Zakon.kz.

Как передает Almaty.tv со ссылкой на Управление городской мобильности мегаполиса, теперь при движении по улице Момышулы автобусы будут поворачивать направо на проспект Абая до станции метрополитена "Бауыржана Момышулы".

Затем автобусы будут разворачиваться за перекрестком проспекта Абая и улицы Яссауи и ехать в обратном направлении по улице Момышулы.