Сотрудники ДЧС ВКО спасли мужчину, упавшего в погреб

Инцидент произошел в городе Усть-Каменогорске 20 сентября около 9:00, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС ВКО рассказали, что вызов в "112" поступил из дома на улице Громова. Прибыв на место происшествия, спасатели ДЧС ВКО обнаружили упавшего в погреб пожилого мужчину, 1946 года рождения. Как оказалось, спустившись в погреб, он не смог выбраться самостоятельно, начал кричать о помощи. Его услышали очевидцы и вызвали службу ЧС.