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Сотрудники ДЧС ВКО спасли мужчину, упавшего в погреб

Инцидент в Усть-Каменогорске Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Инцидент произошел в городе Усть-Каменогорске 20 сентября около 9:00, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС ВКО рассказали, что вызов в "112" поступил из дома на улице Громова. Прибыв на место происшествия, спасатели ДЧС ВКО обнаружили упавшего в погреб пожилого мужчину, 1946 года рождения. Как оказалось, спустившись в погреб, он не смог выбраться самостоятельно, начал кричать о помощи. Его услышали очевидцы и вызвали службу ЧС.

С помощью спасательной веревки мужчину аккуратно подняли из погреба на поверхность. Травм и ушибов у него сотрудники Скорой помощи не обнаружили. Только ноги сильно отекли. Спасатель Специализированного отряда ДЧС ВКО Досжан Джабагинов

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Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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