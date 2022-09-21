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Президент Швейцарии напомнил о нейтралитете страны

Напомнил о нейтралитете страны Фото: Instagram/ignaziocassis
Швейцария не намерена оказывать военную поддержку ни одной из сторон, участвующих в конфликтах, заявил президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис на Генассамблее ООН, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит ТАСС.

Швейцария - нейтральная страна. Это означает, что мы строго соблюдаем право на нейтралитет, закрепленное в международном публичном праве. Мы не вовлечены в конфликты и не предоставляем никакой военной поддержки ни одной из сторон конфликта. Ничто не может это изменить или поставить под вопрос. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис

При этом нейтралитет "не означает безразличия" и "отсутствия солидарности". Швейцария обязуется "защищать принципы свободы, демократии и верховенства права", поскольку это включено в конституцию страны.

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