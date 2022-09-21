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Одичавшие собаки терроризируют жителей села в Павлодарской области

Собаки терроризируют жителей Фото: pixabay
В Павлодарской области требуют истребить бродячих собак. Стаи одичавших животных нападают на отары. Ущерб составил уже почти 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Жители опасаются, что с наступлением холодов своры голодных псов придут в село и станут нападать на людей. Местные власти при этом уверяют, что ситуацию держат под контролем, сообщает КТК.

В селе Таволжан проживает почти 400 человек. Основной их доход – животноводство.

Эти бродячие собаки, бродячие, дикие собаки, я вам больше скажу, они настолько затерроризировали наше население, нашу скотину разрывают, МРС, прямо на моих глазах рвут. Отгоняешь – бесполезно. Не знаем, жалуемся в акимат, РОВД, прокуратуру – результатов ноль. житель села Таволжан Сакен Рахимжанов

За полгода собаки растерзали 40 овец. Ущерб составил почти 2 млн тенге. Ходить по деревне тоже стало небезопасно. Бродячие псы убивали цепных и нападали на их хозяев.

Дети ходят в школу пешком, приходится сопровождать, что утром, что вечером. Потому что одного ребенка не отправишь. Ходить не то что детям, самому ходить страшно – собаки кидаются. Если они разрывают на глазах у людей животных, тех же баранов, то за ребенка вообще даже говорить.жительница села Наталья Бабич

Местные уверяют, усыпляющие дротики на собак не действуют. А убивать животных теперь запрещено по закону: только отлов и стерилизация.

По обращению жителей села Таволжан за текущий период, данное обращение было перенаправлено по компетенции в местные исполнительные органы Успенского района, то есть отдел ветеринарии. Они совместно с участковым инспектором выезжали в село Таволжан более четырех раз, и за это время было отловлено более 50 особей. аким Равнопольского сельского округа Мухтар Скаков

Откуда появились бродячие собаки, сельчане догадываются. Они не раз замечали, как хозяева проезжающих мимо авто оставляют на обочине трассы щенков или выбрасывают уже взрослых, которые затем сбиваются в стаи – чтобы выжить.

Жители села Таволжан с опасением ждут наступления зимы. Пока стоит теплая погода, животные пасутся в степи. С наступлением холодов отары вернутся в загоны, и тогда собаки последуют за ними в деревню, где уже могут напасть на людей.

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