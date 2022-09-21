116 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших – в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 64 заболевших. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 17,

в Алматы – 12,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 12,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области – 3,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 7,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 28,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 5. Всего в стране подтверждено 1 392 734 случая. 1712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 51,

в Алматы – 325,

в Акмолинской области – 209,

в Актюбинской области – 213,

в Алматинской области – 7,

в Жетысуской области – 9,

в Атырауской области – 78,

в Абайской области – 1,

в ЗКО – 111,

в Карагандинской области – 27,

в Улытауской области – 18,

в Костанайской области – 321,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 276,

в СКО – 57,

в Туркестанской области – 3. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 367 859 человек. Читайте также Алихан Смаилов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби В СКО огромные очереди за углем спровоцировали рост цен на его доставку Одичавшие собаки терроризируют жителей села в Павлодарской области

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