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116 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане 20 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших – в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 64 заболевших. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 17,

  • в Алматы – 12,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 12,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Жетысуской области – 3,

  • в Атырауской области – 1,

  • в ВКО – 7,

  • в ЗКО – 9,

  • в Карагандинской области – 28,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 5.

Всего в стране подтверждено 1 392 734 случая.

1712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 51,

  • в Алматы – 325,

  • в Акмолинской области – 209,

  • в Актюбинской области – 213,

  • в Алматинской области – 7,

  • в Жетысуской области – 9,

  • в Атырауской области – 78,

  • в Абайской области – 1,

  • в ЗКО – 111,

  • в Карагандинской области – 27,

  • в Улытауской области – 18,

  • в Костанайской области – 321,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 276,

  • в СКО – 57,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 367 859 человек.

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