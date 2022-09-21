116 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Двумя сутками ранее в стране выявили 64 заболевших. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 17,
в Алматы – 12,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 12,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области – 3,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 7,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 28,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 7,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 5.
Всего в стране подтверждено 1 392 734 случая.
1712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 51,
в Алматы – 325,
в Акмолинской области – 209,
в Актюбинской области – 213,
в Алматинской области – 7,
в Жетысуской области – 9,
в Атырауской области – 78,
в Абайской области – 1,
в ЗКО – 111,
в Карагандинской области – 27,
в Улытауской области – 18,
в Костанайской области – 321,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 276,
в СКО – 57,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 367 859 человек.