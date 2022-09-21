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Премьер-министр Японии выступил за реформу ООН

премьер-министр Японии Фото: Twitter/JPN_PMO
Фумио Кисида призвал не только к обсуждению ради обсуждения о реформе СБ ООН, но и к действиям, направленным на реформу, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил за реформу СБ ООН и за укрепление функций организации, сообщает РИА Новости.

Для основанного на верховенстве закона мирового порядка необходима концентрация сил и знаний. Для осуществления этого во что бы то ни стало необходимы реформа ООН, укрепление функций ООН.Фумио Кисида

Он ознакомил ассамблею с подходом Японии к вопросу о сохранении принципов ООН.

Для того чтобы вернуться к философии и принципам ООН, необходима реформа ООН, включая реформу Совета Безопасности, а также укрепление функций ООН, включая принцип нераспространения ядерного оружия.Фумио Кисида

В качестве второго принципа Кисида назвал "осуществление ООН продвижения концепции верховенства закона в международном сообществе". Третьим принципом он назвал "обеспечение безопасности человека в новой эпохе".

Среди непостоянных членов СБ ООН есть страны, которые проявляют желание реформировать (Совбез организации). Без переговоров нет реформы. Необходимо начать переговоры о формулировках.Фумио Кисида

Ранее, выступая на открытии общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил о необходимости реформы и модернизации ООН.

По словам главы государства, многочисленные и взаимосвязанные кризисы обнажили пробелы в глобальном управлении.

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