В Узбекистане еще 29 человек осуждены по делу о прорыве Сардобинской плотины

В Узбекистане еще 29 обвиняемых получили сроки до 10 лет по делу о прорыве дамбы на Сардобинском водохранилище, в результате чего погибли шесть человек, около 70 тысяч человек эвакуировали, сообщает Zakon.kz.

По информации UZDaily.uz, обвиняемые являются ответственными за проектирование и строительство Сардобинского водохранилища.

Подсудимые признаны виновными по статьям УК Узбекистана:

Хищение путем присвоения или растраты;

Должностной подлог;

Легализация доходов, полученных от преступной деятельности;

Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ.

В соответствии с приговором суда одному подсудимому было назначено наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года.

Еще одному подсудимому было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года, а также штраф.

Другому подсудимому было назначено наказание виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года, а также штраф.

Еще одному подсудимому было назначено наказание в лишения права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года, а также штраф.

Двум подсудимым было назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года, а также штраф.

Суд назначил 23 подсудимым наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года, а также штраф.

В общей сложности с ответчиков будет взыскано 115 миллиардов 811 миллионов сумов ($10,5 млн) в счет доходов государства.

Утром 1 мая 2020 года после сильного дождя и штормового ветра на Сардобинском водохранилище прорвало дамбу. В результаты было затоплено несколько населенных пунктов.

В июле 2020 года Генеральная прокуратура Узбекистана назвала причину — ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации.

В мае 2021 года был вынесен приговор 17 должностным лицам, причастным к прорыву дамбы на Сырдарье.