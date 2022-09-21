Курсы валют на 21 cентября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 478,26 тенге, евро – 478,59 тенге, российского рубля – 7,97 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 480 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,6 тенге.