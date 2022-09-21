Курсы валют на 21 cентября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 21 сентября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 478,26 тенге, евро – 478,59 тенге, российского рубля – 7,97 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 479 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 481 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,6 тенге. Читайте также Токаев утвердил концепцию управления государственными финансами до 2030 года Официальный визит Алихана Смаилова в ОАЭ: подписаны соглашения на 900 млн долларов Казахстан напомнил иностранным перевозчикам о правилах ввоза в страну грузов из ЕС

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