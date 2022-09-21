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Казахстан второй раз вырвал победу у футзалистов Азербайджана

Футзал Победа Азербайджан Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футзалу переиграла команду Азербайджана в повторном товарищеском матче. Подопечные Кака в напряженном поединке сумели порадовать своих болельщиков с разницей в один гол – 6:5, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что Чингиз Есенаманов вывел хозяев площадки вперед, гости отличились трижды и получили хорошее преимущество. Но вскоре актауские фанаты, где проходила встреча, снова восхитились своими любимцами. Альберт Акбаликов и Есенаманов сравняли результат – 3:3. Спустя время азербайджанцы снова ушли в отрыв с разницей в два мяча.

Однако казахстанцам удалось догнать и поставить окончательную точку в этой битве, победу хозяевам принесли дубли Тайнана и Акбаликова.

Два поединка с Азербайджаном были контрольными играми для казахстанской сборной перед стартом к отбору на ЧМ-2024.

Первый матч в этом цикле Казахстан проведет 8 октября на своей площадке против Словении.

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Куандык Шынасилов
Азербайджан Казахстан
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