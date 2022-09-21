Премьер-министр дал поручения по реализации нацпроекта "Здоровая нация"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручения по реализации национального проекта "Здоровая нация", сообщает Zakon.kz.

Как отметил Алихан Смаилов, от населения поступают обращения по поводу гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи.

Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов до 1 ноября подготовить предложения по совершенствованию их финансирования.

По его словам, ухудшились показатели материнской и младенческой смертности. Это требует принятия неотложных мер и ведения постоянного мониторинга за здоровьем женщин и новорожденных. Также требует особого внимания оказание своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями.

Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров, оснащению детских больниц современным диагностическим и реабилитационным оборудованием. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По данным Смаилова, для укрепления кадрового потенциала за счет республиканского бюджета предусмотрено ежегодное выделение образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям.

Регионы также должны увеличивать свои гранты. Это позволит снизить дефицит медицинских кадров. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Также, по его мнению, важен вопрос цифровизации здравоохранения. Все меры должны быть направлены на улучшение оперативности оказываемых услуг населению, конфиденциальности и сохранности баз данных пациентов. Совместно с Министерством цифровизации необходимо обеспечить унификацию и интеграцию медицинских информационных систем.