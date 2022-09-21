Токаев утвердил концепцию управления государственными финансами до 2030 года

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева от 10 сентября 2022 года утверждена Концепция управления государственными финансами РК до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В документе дается анализ текущей ситуации и представлено видение развития управления государственными финансами на предстоящие годы.

Так, говорится, что основа бюджетно-налоговой политики должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность в краткосрочном периоде, способствовать достижению устойчивости бюджета в среднесрочном периоде и соответствовать долгосрочным целям правительства в области развития.

С 2023 года планируется установить верхний лимит темпов роста расходов республиканского бюджета, ограничивая их средним реальным ростом ВВП за предыдущие 10 лет, увеличенного на цель по инфляции. Ограничения темпов роста затем могут быть преобразованы в номинальные потолки расходов для всех бюджетных расходов.

В концепции указывается, что увеличение бюджетных дефицитов, снижение реального ВВП и ослабление национальной валюты, которые произошли в результате негативного влияния последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику страны, стали основными причинами роста долга.

Планируется провести анализ формирования долга, проанализировать и оценить все прямые и косвенные государственные обязательства, включая квазигосударственные обязательства и условные обязательства, возникающие в рамках проектов ГЧП.

Кроме того, будут приняты меры по повышению гибкости реализации бюджетных программ, в том числе путем их дальнейшего укрупнения вокруг стратегических целей.

Также планируется постепенно отойти от практики освоения выделенных бюджетных средств, что позволит избежать в конце года поспешных и не всегда эффективных расходов, обеспечит более экономичное и эффективное использование бюджетных ресурсов и позволит управлять общей, а не годовой стоимостью проекта.

Основные принципы политики управления государственными финансами

принцип единства – применение единой законодательной и нормативной правовой базы, единых принципов организации и функционирования денежно-кредитной, бюджетной и налоговой систем;

принцип долгосрочной устойчивости – формирование системы бюджетных правил и реализация политики управления государственными финансами с соблюдением установленных бюджетных правил;

принцип сбалансированности – соответствие принимаемых обязательств ресурсам;

принцип транспарентности – опубликование нормативных правовых актов в области государственных финансов, утвержденных бюджетов, планов развития и отчетов об их исполнении, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, а также обязательная открытость для общества и средств массовой информации;

принцип полноты – полнота учета в отчетности всех поступлений и расходов, предусмотренных законодательством РК;

принцип эффективности – соотношение государственных расходов и ресурсов к максимально наилучшим результатам экономического и социального роста, достигнутым с соблюдением принципов управления государственными финансами;

принцип бережливости и ответственности – эффективное и соответствующее установленным правилам и ограничениям формирование бюджетной потребности.

Основные подходы к политике управления государственными финансами:

установление обоснованных и гибких фискальных правил, не зависящих от колебаний цен на нефть, с проведением независимой оценки их соблюдения;

строгое соблюдение количественных ограничений на бюджетные параметры и определение объема расходов бюджета в пределах фискальных ограничений;

профилактика бюджетных рисков и принятие мер по минимизации их негативных последствий;

приоритезация расходов бюджета в соответствии с целями социально- экономической политики;

эффективное распределение бюджетных средств, обеспечивающее наибольший социально-экономический эффект;

продолжение накопления финансовых ресурсов в НФРК;

адекватность налоговой политики возрастающим обязательствам;

стимулирование инвестиций частного сектора, а не их замещение;

расширение финансовой самостоятельности и повышение ответственности местных органов в решении вопросов регионального развития;

открытость и прозрачность на всех этапах планирования и исполнения бюджета с вовлечением населения в бюджетное управление;

обеспечение мониторинга и администрирования за счет цифровизации и автоматизации.

Повышение устойчивости государственных финансов и снижение волатильности фискальной политики будут обеспечиваться через определение системы бюджетных правил.

Для увеличения налоговых поступлений предусматривается принять меры по совершенствованию косвенных налогов (НДС, акцизы), корпоративного подоходного налога с учетом международного опыта, в том числе опыта стран ЕАЭС.

Кроме того, предлагается смещение акцента налогообложения с юридических лиц на физические лица через совершенствование налогообложения имущества и доходов, в том числе, путем введения прогрессивного налогообложения.

Будет продолжена ревизия налоговых льгот с учетом обеспечения их эффективности и встречных обязательств налогоплательщиков.

Взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов будут выстроены на основе сервисной модели налогового администрирования через элементы цифровизации.

Планируемые результаты

Как ожидается, реализация концепции приведет к следующим результатам:

снижение ненефтяного дефицита с 9,8% в 2021 году до уровня не выше 5% к ВВП в 2030 году;

снижение дефицита бюджета с 3,1% в 2021 году до уровня не выше 2% к ВВП в 2030 году;

сохранение государственного долга с 27,4% в 2021 году до уровня не выше 32% к ВВП в 2030 году, в том числе долга правительства с 23% в 2021 году до уровня не выше 27,5 % к ВВП в 2030 году;

увеличение валютных активов Нацфонда до 100 млрд долларов в 2030 году;

чистые внешние активы (отношение внешнего долга правительства, гарантированного долга и внешнего долга квазигоссектора к валютным активам НФРК) – 0,75;

обслуживание правительственного долга из республиканского бюджета на уровне не более 10% расходов бюджета;

увеличение доходов государственного бюджета без учета трансфертов до 18% к ВВП в 2030 году.

Также разработан План действий по реализации концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года.