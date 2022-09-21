Детский сад и конный турцентр открыли в Уральске

Открытие двух объектов приурочено ко Дню города, который отмечался в минувшие выходные. Новые здания были построены в густонаселенной части областного центра – поселке Зачаганск, где проживает свыше 70 тысяч горожан.

Эта часть города активно застраивается и заселяется молодыми семьями. Здесь есть все для комфортной жизни горожан – новые аллеи, скверы, магазины, учебные заведения, социальные объекты.

Сегодня в поселке Зачаганск функционируют 7 государственных и 15 частных детских садов, а также мини-центры при школах, в которых воспитываются 3200 детей.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Новый детский сад "Айяна" рассчитан на 160 мест, в нем будут воспитываться 8 групп детей по 20 человек в каждой, площадь двухэтажного здания – 3210 квадратных метров. В детском саду предусмотрены медицинский кабинет, кабинет психолога, актовый зал, столовая, игровые комнаты. Для каждой группы во дворе подготовлены безопасные детские площадки.

Свыше 18 тысяч детей сегодня воспитываются в 157 дошкольных организациях Уральска. С 3 до 6 лет по городу 100% охват детей дошкольным образованием. Государством принимаются все меры по развитию сети дошкольных организаций за счет открытия частных детских садов, строительства, реконструкций других зданий под детский сад, также используются свободные площади для открытия мини-центров при школах. Население Зачаганска увеличивается с каждым годом, количество жителей составляет уже свыше 70 тысяч человек. Поэтому открытие нового и просторного детсада, несомненно, большая радость для всех жителей. Радует тот факт, что благодаря развитию частного бизнеса в городе открываются значимые социальные объекты. Детский сад "Айяна" построен в соответствии с современными нормами и критериями к учреждениям дошкольного образования. Аким Уральска Миржан Сатканов

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Конно-спортивный туристический центр "Нур-Ер" также открыт в Зачаганске. На двух тысячах квадратных метров размещены крытый манеж и кафе, территория всего центра – 150 гектаров, где будут проводиться конные скачки. Центр открыт с целью пропаганды национальных конных видов спорта: кокпар, аударыспак, жамбы ату, кыз куу и другие. Новый конный центр построили два уральских предпринимателя на собственные средства. Дети будут заниматься в центре бесплатно.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Спортивный клуб "Орал" принимает детей в возрасте от 9 до 16 лет. В планах – посещение центра особенными детьми и проведение для них уроков иппотерапии. В честь открытия центра прошли первые конные игры – кокпар и байге, а также соревнования по сбору юрт и концерт артистов из районов области.