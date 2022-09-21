В Уральске открыт новый филиал автовокзала

В поселке Зачаганск Уральска открыт новый дополнительный пункт посадки и высадки пассажиров внутриобластных, междугородних и международных автобусных маршрутов, а также касса по продаже билетов на все автобусные направления из Уральска.

Как отметил генеральный директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Диас Джанибеков, в первую очередь были учтены мнения и пожелания жителей Зачаганска и близлежащих микрорайонов Уральска.

Новый пункт вмещает в себя до 30 человек, есть касса, также работает диспетчер-контролер. Объект соответствует всем требованиям пожарной безопасности. В целом, автопарк обслуживает, как городские маршруты – 2, 22, 4, 19, 30Д, 24, на которых работают более 75 автобусов, так и междугородние – в Атырау и Актобе, и международные – в города Самара, Тольятти, Саратов, Казань, Бузулук, Оренбург. Через наш автовокзал Hazar проходят 6 международных маршрутов, 2 междугородних рейса и 45 внутриобластных маршрутов. В планах открытие нового маршрута Уральск – Москва через Самару. На всех маршрутах ездят современные комфортабельные автобусы, за рулем опытные водители, поэтому считается, что автобусным маршрутом ехать безопаснее, так как мы строго соблюдаем все правила дорожного движения. Диас Джанибеков

Новая автобусная площадка расположена в районе СОШ №20, рядом с ТД "Жангир хан".

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Главная цель ее открытия – стремление повысить сервис и комфорт для пассажиров, проживающих в этом районе города, предоставление возможности экономии времени и средств. Известно, что осуществлять посадку и высадку пассажиров вне автовокзала не положено. Поэтому пассажир, проживающий в Зачаганске, должен ехать через весь город на автовокзал, купить билет и сесть там в автобус. Потом он вновь едет в Зачаганск, так как все автобусные маршруты проходят через этот район областного центра – Атырау, Саратов, Акжол, Жалпактал, Жанибек, Казталовка, Мортык, Пятимар, Сайхин, Тайпак, Таскала, Хан Ордасы, Чапаево и другие.

По существующим правилам автобус может выезжать только с автовокзала или со специально отведенной площадки, которой до недавнего времени по пути следования маршрута не было.

Так, пассажир должен потратить свое время и деньги, чтобы приехать из Зачаганска до автовокзала через весь город, а потом на автобусе по пути в Жангалу снова проезжать Зачаганск в обратном направлении. Бывает, что пассажиры не успевают доехать из поселка до автовокзала в нужное время, им приходится добираться на такси, стоимость проезда которого внутри города порой выше, чем стоимость билета до Жангалы.