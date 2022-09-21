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В Алматы 2 района остались без воды из-за аварии на водоводе

В Алматы три района остались без воды из-за аварии на водоводе Фото: Zakon.kz
На первой нитке Талгарского водовода на территории мкр. Атырау произошла аварийная утечка воды, повреждена труба под землей. Из-за чего водовод отключили от системы водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Талгарские водоводы – это четыре нитки диаметром 1200-1400 мм. Введены в эксплуатацию в 1960-х годах и предназначены для транспортировки воды, добываемой со скважин на Талгарском водозаборе. 1-я нитка введена в эксплуатацию в 1967 году.

Как сообщили в ГКП "Алматы Су", в результате утечки воды произошло подтопление двора частного дома, отвод воды с аварийного участка осуществляется в реку.

Аварийными службами проведены работы по изменению схемы водоснабжения путем переключения абонентов с аварийного водовода на другие водоводы. В результате проведенных работ максимально сокращена зона отключения воды.ГКП "Алматы Су"

В компании отметили, что до устранения аварийной ситуации с утра 21 сентября остановлена подача воды в здания и жилые дома, расположенные по следующим адресам:

  • Медеуский район – мкр. Атырау – 9 двухэтажных домов, 20 ИЖС, котельная Атырау;

  • Турксибский район – мкр. Айша-Биби, ул. Волочаевская – 200 ИЖС, 5 трехэтажных домов, котельная и 5 административных зданий.

Подача воды в ТЭЦ и иным абонентам осуществляется в штатном режиме.

Для ликвидации аварийной ситуации и изменения схемы водоснабжения задействованы 4 аварийных бригады, 1 экскаватор, 2 самосвала, 4 ед. аварийного автотранспорта.

Устранить повреждение планируется до 15 часов.

По данным "Алматы Су", поврежденный водовод обеспечивает водой жилую и административную застройки Алатауского, Жетысуского и Турксибского районов, а также подачу воды на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Годовой объем подаваемой воды посредством Талгарских водоводов составляет 25-27% всего объема водоснабжения города.

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