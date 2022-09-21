Air Astana впервые провела тяжелую форму обслуживания С2-check
Всего в этом году запланировано два С2-check. Одобрение на проведение технического обслуживания C2-check на самолетах семейства Airbus было получено в августе 2022 года.
Проведение технического обслуживания такой категории подтверждает высокий уровень профессионализма и возможностей инженерно-технического персонала компании, а также оснащенность материальной базы для качественного проведения С2-check. Кроме того, выполнение С2-check собственными силами позволит авиакомпании значительно сократить расходы на данные виды работ.Роберт Дандо, cтарший менеджер по техническому обслуживанию Air Astana
Во время С2-check проводятся более углубленные инспекции и тесты в различных частях воздушного судна: от замены фильтров кондиционирования и ковровых покрытий до проверки конструкции самолета методами неразрушающего контроля.
С2-check на самолетах Airbus выполняется каждые 12 000 часов налета либо 8000 посадок.
Наряду с С2-чеком авиакомпания с 2019 года проводит С1-check на воздушных судах Airbus А320/321. Параллельно группа компаний начала подготовку к 6-летним и 12-летним чекам, разрешение на которые рассчитывает получить летом 2023 года. Это позволит Air Astana проводить все уровни технического обслуживания на самолетах Airbus A320/321 на базе в Астане.