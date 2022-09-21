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Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин завершил карьеру

Плавание Завершение карьеры Фото: Instagram/committee_sport
Золотой медалист летних Игр 2016 года, 27-летний казахстанский пловец Дмитрий Баландин завершил свою карьеру и перешел на тренерскую работу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, после того как его руководитель Самат Ергалиев встретился с главным тренером сборной Казахстана по плаванию Ильей Гусаковым и Дмитрием Баландиным.

Спортсмены, покорившие Олимпиаду, должны и дальше вносить вклад в развитие спорта страны, а не отдаляться от данного направления. Считаю, что твое желание стать тренером показывает, насколько тебе важен казахстанский спорт. Мы со своей стороны готовы оказать тебе поддержку.Самат Ергалиев

Дмитрий Баландин — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро по плаванию на дистанции 200 метров брассом, 3-кратный чемпион Азиатских игр, победитель Универсиады-2015. Рекордсмен Казахстана на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. Первый в истории казахстанец, выигравший олимпийское "золото" в плавании.

Плавание Завершение карьеры

Фото: Instagram/dmitriy_balandin_

10 сентября стало известно, что Дмитрий Баландин сыграл свадьбу. Его женой стала бронзовая призерка Азиатских игр 2014 года по синхронному плаванию Кристина Тыныбаева.

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