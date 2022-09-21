Ученые Семея исследуют воздействие "малых" доз радиации на живой организм

Радиация в "малых" дозах окружает человека везде и повсюду, особенно сейчас, когда рядом с нами постоянно находятся всевозможные электронные гаджеты – мобильные телефоны, Smart TV, Wi-Fi и многое другое.

Человеку пора научиться жить с ними, оберегая свое здоровье. Ведь как бы ни была мала доза полученного радиационного облучения, она оказывает свое, порой пагубное, влияние на общее состояние человеческого организма. О том, как проходят исследования, рассказывает корреспондент Zakon.kz.

"Влияют ли "малые" дозы на биомир?" – это главный вопрос, ответ на который пытаются найти сегодня радиобиологи. И если это влияние есть, то каковы его последствия в первую очередь для здоровья? Возможна ли ранняя диагностика заболеваний?

Немного истории

Все началось еще в 1980-е годы, когда на территории Семипалатинска в одном из районов тихо и незаметно для окружающих работал диспансер №4 – учреждение закрытое и предназначенное якобы для лечения больных бруцеллезом. На самом деле сюда поступали пострадавшие вследствие получения больших доз радиации во время испытаний на полигоне.

Медики работали в теснейшем контакте с физиками-ядерщиками, радиоэкологами и дозиметристами. Это были ученые из Казахстана, США, России и Японии. Физики замеряли дозы в кирпичах и других строительных материалах, радиоэкологи – в почве, воздухе и воде, дозиметристы – в зубах, а радиобиологи анализировали кровь на предмет хромосомных аберраций с целью проведения дозиметрических исследований. Затем каждый представлял свои результаты исследований и замеров. На эти исследования ушло более 20-ти лет, что дало определенные результаты.

Сегодня известно о больших дозах радиации и их последствиях. Это острая и хроническая лучевая болезнь, которая может привести и к летальному исходу, и к возникновению целого ряда тяжелых хронических заболеваний. Знаем мы и о том, что вследствие облучения пострадавшим населением можно считать не только тех, кто непосредственно получил дозу радиации, но и их прямое потомство. Все они нуждаются в реабилитации, – рассказала корреспонденту Zakon.kz доктор медицинских наук, профессор кафедры общественного здоровья НАО "Медицинский университет Семея" Найля Чайжунусова.

В дальнейшем ученые обратили свои исследования уже к "малым" дозам. Тогда же в 80-е Найля Чайжунусова, в тот момент начинающий врач и ученый, вела собственные исследования по дозам облучения, работала с секретной документацией и накапливала практический материал. Это были данные анализов крови больных лучевой болезнью, данные биопсии, различных анализов в динамики развития болезни. Впоследствии все собранные данные давали ученым возможность не только проследить ход самой болезни, но и выработать протокол ее лечения и реабилитации, если доза облучения радиацией не была критической.

Благодаря десяткам лет непрерывных исследований мы накопили огромный практический материал, который необходимо было обосновать с теоретической точки зрения путем проведения экспериментов на животных. Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой судебной медицины и патологической анатомии Дария Шабдарбаева

Даже "малые" дозы радиации серьезно влияют на биомир

В 2011 году группа ученых из Японии, России и Казахстана решила научным путем провести эксперимент на атомном реакторе Курчатова. Для чистоты эксперимента мышей помещали в специально разработанный пластиковый бокс, куда по трубкам осуществлялась подача "зараженного" воздуха, а также трубка с воздухом "чистым". После исследований собранный биологический материал поместили в особое хранилище. И сегодня уже оттуда берутся пробы для проведения исследований в условиях лаборатории.

Так, под микроскопом проводят патоморфологические исследования легкого, почек, крови, печени, кишечника, зубов и других внутренних органов и кожи экспериментальной группы животных. Изучая данные, ученые сумели найти теоретическое обоснование последствий воздействия "малых" доз радиации на живой организм.

Фото: из архива Медицинского университета Семея

По словам ассистента кафедры общественного здоровья Медицинского университета Семея, доктора PhD Гаухар Амантаевой, проводя исследования в семенниках экспериментальных животных, на которых было осуществлено воздействие "малых" доз радиации, она не раз наблюдала изменения экспрессии генов. Это та стадия возникновения болезни, когда еще нет клинических проявлений, но уже есть изменения клеток на генном уровне.

Даже после непродолжительного воздействия "малых" доз в организме экспериментальных мышей и крыс возникали начальные процессы изменения строения клетки, которые со временем могут вызвать рост раковых клеток фертильных органов. Аналогичные исследования можно проводить и с биоматериалом любого внутреннего органа живого организма. Гаухар Амантаева

Иными совами, диагностика при помощи методики проведения молекулярно-генетических исследований позволяет выявить предрасположенность человека к возникновению онкологических заболеваний конкретных локаций еще на самых первых этапах их зарождения в организме, а значит, своевременно диагностировать их и провести профилактику, либо соответствующее лечение.

Фото: из архива Медицинского университета Семея

Кроме того, ученые Семея определили, что воздействие "малых" доз негативно влияет на функции фертильных (репродуктивных, детородных) органов живого организма, что может повлиять на способность к деторождению.

Исследуя фертильные органы экспериментальных мышей, мы увидели скрюченные сперматозоиды. Они имеют четкую форму, а под воздействием малых доз в течение непродолжительного времени они ее поменяли: появились патологии и мутации. И если сперматозоиды так отреагировали на воздействие "малых" доз, то в данном случае нельзя говорить о здоровом потомстве и вообще о потомстве как таковом. Дария Шабдарбаева

По мнению ученых, при таких мутациях могут развиться различные заболевания мочеполовой системы, вплоть до мужского бессилия и бесплодия. Конечно, эти последствия могут возникнуть далеко не у каждого и только в крайних случаях. Все строго индивидуально и зависит от самого организма человека, его предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Однако опытные врачи, ученые-исследователи, имеющие за плечами огромный практический опыт и глубокие теоретические знания, настоятельно рекомендуют казахстанцам ограждать свой организм от ненужного воздействия "малых" доз радиации.

Сделать это можно без особых усилий. Достаточно выключать на ночь телефоны и Wi-Fi в своем доме, выключать из розетки Smart TV, беречься от прямых лучей солнца, поменьше находиться в непосредственной близости от различных гаджетов. И конечно, особенно внимательно к своему здоровью относиться тем, кто в силу своей профессии постоянно подвергается воздействию "малых" доз радиации.

Екатерина Гуляева