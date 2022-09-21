В Нацбанке прогнозируют профицит бюджета впервые за 8 лет

Национальный банк Казахстана обновил оценки основных макроэкономических показателей страны. Как ожидается, текущий счет платежного баланса перейдет в положительную зону и сложится с профицитом, сообщает Zakon.kz.

В нынешнем прогнозном раунде при базовом сценарии закладывается постепенное снижение цены на нефть с текущих уровней до уровня в среднем 90 долларов за баррель в 2023 году. При такой прогнозной траектории цен текущий счет платежного баланса в этом году сложится с профицитом. Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

Как отметил Баймагамбетов, это будет первый профицит за последние восемь лет.

Он сложится благодаря высоким цены на сырьевые товары, которые составляют основу казахстанского экспорта. Даже с учетом высоких уровней импорта и выплат доходов иностранным прямым инвесторам сырьевого сектора при базовом сценарии профицит составит 7 млрд долларов.

Прогнозируется, что в 2023 году также за счет высокого уровня экспорта профицит расширится до 7,5 млрд долларов.

В Нацбанке отметили, что текущий счет в Казахстане последние семь лет находился в дефицитной зоне. Ожидаемый переход в зону профицита несколько снизит давление на макроэкономические показатели страны. Однако структурных преобразований за собой не несет, так как профицит будет обеспечен лишь ростом стоимости нефти и металлов, подчеркивая тем самым высокую подверженность страны мировым шокам.

Снижение зависимости от изменения внешней конъюнктуры возможно лишь за счет работы по решению структурных проблем платежного баланса: низкой диверсификации экспорта, высокой зависимости от импорта, концентрации иностранных инвестиций в сырьевом секторе экономики, полагают в финрегуляторе.

Фото: Нацбанк РК

Влияние динамики цен на нефть на показатели экспорта

По словам зампредседателя Нацбанка, экспорт по методологии платежного баланса в 2022 году увеличится существенно – на 35,2%, до 81,6 млрд долларов. Рост будет наблюдаться в продажах нефти и ненефтяных товаров – черных, цветных металлов, урана, а также зерновых культур.

При этом основной вклад в увеличение экспорта, безусловно, будет вносить нефть. Исторически нефть занимает порядка 60% всего казахстанского экспорта, – сказал Акылжан Баймагамбетов.

Он также отметил, что постепенное восстановление мировой экономической активности после пандемии и последовавший за ним геополитический кризис поддерживают высокие цены на сырье, что влияет на ожидаемый рост стоимости продаж в этом году.

Прогнозы по экспорту в 2023 году

По прогнозу Нацбанка, в 2023 году стоимость экспорта в базовом сценарии также будет высокой – ожидается его рост до 83,3 млрд долларов.

Как пояснил Баймагамбетов, такой показатель будет достигнут за счет прогнозируемого Министерством энергетики увеличения объемов добычи – до 92,6 млн тонн с 85,7 млн тонн в 2022 году, которое будет нивелировано сценарной корректировкой высоких сырьевых цен предыдущих лет в сторону некоторого снижения.

Что будет с экспортом нефти

В Нацбанке отметили, что основным каналом экспорта казахстанской нефти являются трубопроводы КТК и Атырау – Самара. На КТК приходится внушительная доля экспорта нефти – порядка 80%. Поэтому риски остановки КТК очень значимы для состояния казахстанского платежного баланса.

Оценка по экспорту нефти в базовом сценарии базируется на прогнозах Министерства энергетики по объемам добычи. Согласно ожиданиям, объемы добычи по итогам этого года останутся на уровне предыдущего года и составят 85,7 млн тонн, – сказал Акылжан Баймагамбетов.

При этом в текущем году около 20% экспортируемой нефти продавалось с большим дисконтом. Она транспортируется в основном через трубопровод Атырау – Самара вместе с российской нефтью марки Urals.

По данным агентства Thomson Reuters, средний дисконт Urals к Brent с начала года составил порядка 18 долларов за баррель. Подавляющая же доля казахстанской нефти, как говорилось ранее, экспортируется под маркой CPC Blend через трубопровод КТК. Средний дисконт на нее составил 3 доллара за баррель в этом году. Получается, основные объемы нефти продаются Казахстаном за рубеж с минимальным дисконтом.

Учитывая это и прогнозируемые объемы добычи, при базовом сценарии в Нацбанке ожидают рост экспорта нефти на 60,7%, до 50 млрд долларов в 2022 году.

Диверсификации экспорта

В Нацбанке отметили, что за первое полугодие 2022 года совокупный официальный экспорт товаров удвоился, увеличившись на 56,2%, до 42,2 млрд долларов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Если разложить этот рост на составляющие, то картина будет такой: 52,3% было обеспечено сырьевыми товарами и их первичной обработкой и лишь остальные 3,9% – готовыми товарами. С другой стороны, доля готовых товаров в экспорте продолжает нарастать с 5,1% в 2014 году до 8,5% в 2021 году, – рассказал зампредседателя Нацбанка.

По его словам, в номинальном выражении – с 4,1 млрд долларов до 5,1 млрд долларов. Этому, в том числе, способствует рост ценовой конкурентоспособности за счет свободного плавания тенге.

Вместе с тем в Нацбанке отметили, что имеющийся потенциал по росту несырьевого экспорта не реализован в полной мере, и показатель все еще остается на низком уровне.

По словам Баймагамбетова, правительство поставило цели по росту несырьевого экспорта товаров и услуг до 41 млрд долларов к 2025 году, из которых товары составят на сумму 29,5 млрд долларов.

Импорт товаров

Остановился Акылжан Баймагаметов и на динамике импорта товаров. Так, по его словам, давление на текущий счет со стороны импорта сохраняется. За первое полугодие импорт товаров по методологии платежного баланса вырос на 15,9%, до 20,7 млрд долларов. И это произошло, несмотря на нарушение глобальных логистических цепочек, сказал он.

Согласно прогнозам, по итогам 2022 года импорт вырастет на 11,3%, до 44,2 млрд долларов, а в 2023 году – на 3,4%, до 45,7 млрд долларов.

Этому, в частности, способствует рост потребностей населения и бизнеса при отсутствии казахстанского производства.

Кроме того, влияют большие объемы бюджетных расходов, направляемых на реализацию государственных программ и мер по поддержке экономики.

Как отметил Баймагамбетов, наибольший рост импорта ожидается по промежуточным и инвестиционным товарам – на 11,4%, до 32 млрд долларов.

Это связано с ростом стоимости сырья, а также с реализацией инвестпроектов и программ как государственного, так и частного секторов. Такие проекты и программы, например, реализуются на авторынке. Льготное автокредитование, расширение внутренних производственных мощностей и другие инициативы будут поддерживать импорт крупноузловых комплектующих для сборки автомобилей. Мы уже наблюдаем в статистике, как за первое полугодие текущего года их импорт удвоился до 1 млрд долларов, –сказал заместитель председателя Нацбанка.

Вместе с тем промежуточные и инвестиционные товары за 6 месяцев текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8%, до 15 млрд долларов. Они поставлялись в основном из России и Китая.

Влияние геополитической ситуации на импорт товаров

Как отметили в Нацбанке, отмечалось падение предложения из-за сбоя логистических цепочек поставок и запрета России на вывоз некоторых товаров, таких как сахар и автомобили. Все это приведет к сокращению объема потребительского импорта.

Необходима переориентация на новые транзитные маршруты, которая займет время и повлияет на цены.

Это в определенной степени будет сдерживать спрос. К примеру, введенный Россией в марте запрет на вывоз сахара уже привел к падению объемов его импорта из этой страны на 57,6 тысячи тонн во втором квартале по сравнению с первым. Образовавшийся за счет этого дефицит на внутреннем рынке Казахстана частично был покрыт абсолютно новым поставщиком в лице Индии. Во втором квартале Индия продала Казахстану 17,7 тысячи тонн сахара. Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

С другой стороны, сказал он, растущие из года в год внутренние потребности в условиях отсутствия казахстанского производства будут способствовать росту импорта потребительских товаров. Платежеспособный спрос будет поддерживаться как личными средствами населения, так и заемными в виде потребительских кредитов.

Все это в совокупности обусловит рост потребительского импорта на 8,6% в 2022 году, считают в Нацбанке.

Оценка потребительского импорта

По словам Баймагамбетова, в потребительском импорте в этом месяце планируется включить в окончательные показатели платежного баланса оценку серого импорта автомобилей.

Как отмечается, за последние несколько лет официальный импорт автомобилей вырос в три раза: с 417 млн долларов в 2016 году до 1,3 млрд долларов в 2021 году. При этом казахстанский авторынок активно расширялся за счет неофициального ввоза машин физлицами из стран ЕАЭС, в первую очередь из России.

Как отметили в Нацбанке, эта категория импорта автомобилей не попадала в официальную статистику из-за отсутствия таможенных пошлин внутри ЕАЭС и возможности у Бюро национальной статистики обложить отчетностью физлиц.

Национальный банк провел собственную оценку данного серого импорта автомобилей. Публикация более подробной информации по проведенным расчетам планируется в октябре, – сказал Баймагамбетов.