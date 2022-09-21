Первый шат-аут Гудачека принес "Барысу" 5-е место на "Востоке"

Новичок хоккейного клуба "Барыс" словацкий голкипер Юлиус Гудачек провел успешный дебютный матч за свой коллектив. В поединке с лидером Восточной конференции "Автомобилистом" он оформил первый шат-аут за столичную команду, сообщает Zakon.kz.

Вратарь "Барыса" Юлиус Гудачек отразил все 36 бросков в первой встрече за астанинский клуб. А его команда выиграла со счетом 2:0, одержав тем самым 4-ю победу в новом сезоне.

Победа над "Автомобилистом" позволила казахстанской дружине подняться на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Теперь Юлиус Гудачек со своими партнерами сыграет в гостях с тремя российскими клубами. Первая встреча состоится 24 сентября в Череповце с "Северсталью". Затем "Барыс" ждут "Локомотив" (26 сентября) и "Спартак" (28 сентября).

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