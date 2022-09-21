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Казахстанцев обманули на 50 млн тенге, обещая квартиры и авто

пирамида казахстанцы обман 50 млн Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды "Ата-мекен 2021", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в период с 2021 по 2022 год руководитель и менеджеры потребительского кооператива "Ата-мекен 2021" предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в городе Актау, а также авто с пробегом и без пробега.

Потерпевших заманивали выгодными условиям без процентов и переплат по принципу рассрочки, по программам приобретения авто до 25 000 000 тенге и недвижимости до 50 000 000 тенге.

Таким образом, в действиях данного кооператива усматриваются признаки организации финансовой пирамиды. Сумма установленного ущерба - 50 млн тенге, наложен арест на имущества и на счета подозреваемых.Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, по данным АФМ, в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В Карагандинской области АФМ выявило очередную финансовую пирамиду. Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.

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