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В Жамбылском районе Алматинской области отремонтируют дороги на 47 улицах

Алматинская область ремонт дорог Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В Жамбылском районе Алматинской области на сегодняшний день доля автомобильных дорог региона в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 58,3%.

На территории района имеются 24 сельских округа и больше 60 населенных пунктов. Общая протяженность автомобильных дорог по региону составляет 1919,2 км, в том числе автомобильных дорог республиканского значения – 331 км, областного значения – 594,3 км, районного значения –79,0 км и внутрипоселковых автомобильных дорог – 914,9 км.

Планируется провести ремонт автомобильных дорог на 47 улицах протяженностью 56,3 км.

В этом году полностью отремонтированы 5 улиц села Узынагаш, 2 улицы села Сарыбай би, 1 улица села Каракыстак, 4 улицы села Казыбек бек, 5 улиц села Касымбек, 3 улицы села Кокдала.

Алматинская дорога ремонт дорог

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В настоящее время ведется средний ремонт 4 улиц села Актерек, таких как Есдаулет, Караш батыр, Рыскелды, Баймен. Общая протяженность составляет 4420. Также порадуются новым улицам и жители села Шиен.

В дальнейшем при выделении необходимых средств будут охвачены ремонтом 2 улицы села Матибулак, 3 улицы села Дегерес, 2 улицы села Умбетали, 4 улицы села Каргалы , 3 улицы села Бозой, 4 улицы села Жамбыл, 1 улицы села Караарша, 1 улицы села Бесмойнак, 6 улиц села Узынагаш.

ремонт дороги Алматинская область

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Отметим, что до конца года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 64,4% при условии выделения необходимых средств.

ремонт дорог Алматинская область

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

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