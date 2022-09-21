Казахстан и Китай подписали меморандум о взаимных расчетах в юанях
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Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе Нацбанка Казахстана, меморандум закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах.
Заключение меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности. Пресс-служба Нацбанка Казахстана
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