17-летний Росас Джуниор стал самым молодым файтером в истории UFC

Молодой боец Рауль Росас Джуниор одержал победу в рамках турнира Dana White’s Contender Series. После этого президент UFC Дэйна Уайт предоставил ему контракт с ведущим промоушеном мира, сообщает Zakon.kz.

17-летний американец подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и стал самым молодым бойцом этой организации за все ее историю.

Чтобы поставить свою подпись на контракте, ему нужно было побеждать своего соотечественника Мандо Гутьерреза, что он и сделал в рамках турнира Dana White’s Contender Series.

До Рауля самым молодым бойцом в истории UFC был американец Чейз Хупер, который подписал контракт с организацией в возрасте 19 лет.

Росас Джуниор провел шесть боев в смешанных единоборствах и во всех одержал победы. Также президент UFC Дэйна Уайт подписал контракт с 22-летним представителем Таджикистана Нурулло Алиевым, который финишировал в первом раунде Джоша Уика.

Оба парня старались изо всех сил, и то, как вел себя 17-летний парень, меня реально потрясло. После того, что увидел, не сомневаюсь, что он готов драться в UFC. Я очень впечатлен этим парнем, он совершенно особенный. Он из тех бойцов, на которых я смотрю и думаю: "Этот парень – реальная угроза, он невероятный". Дана Уайт, президент UFC

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