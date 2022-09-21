17-летний Росас Джуниор стал самым молодым файтером в истории UFC
17-летний американец подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и стал самым молодым бойцом этой организации за все ее историю.
До Рауля самым молодым бойцом в истории UFC был американец Чейз Хупер, который подписал контракт с организацией в возрасте 19 лет.
Росас Джуниор провел шесть боев в смешанных единоборствах и во всех одержал победы. Также президент UFC Дэйна Уайт подписал контракт с 22-летним представителем Таджикистана Нурулло Алиевым, который финишировал в первом раунде Джоша Уика.
Оба парня старались изо всех сил, и то, как вел себя 17-летний парень, меня реально потрясло. После того, что увидел, не сомневаюсь, что он готов драться в UFC. Я очень впечатлен этим парнем, он совершенно особенный. Он из тех бойцов, на которых я смотрю и думаю: "Этот парень – реальная угроза, он невероятный".Дана Уайт, президент UFC
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